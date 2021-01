Ecco i redditi dei parlamentari trapanesi. Santangelo il più ricco

21/01/2021 06:00:00

Molti di loro, prima di entrare in parlamento, avevano redditi ben più esigui.

E proprio per questo hanno tirato un sospiro di sollievo dopo la fiducia ottenuta dal Governo Conte, con la (molto remota in realtà) ipotesi di voto anticipato che crolla. Come è crollata in un quasi nulla di fatto una delle crisi di governo meno imprevedibili della storia repubblicana. E loro, i parlamentari della provincia di Trapani restano dove sono. Sanno che sarà molto difficile ritornare su quegli scranni in caso di elezioni. Oltre la crisi, come ogni anno anche i parlamentari della provincia di Trapani hanno reso pubbliche le dichiarazioni dei redditi e le situazioni patrimoniali.Come impone la legge, d’altronde, per garantire una maggior trasparenza e controllo sull’attività degli eletti in Senato e alla Camera. I dati che pubblichiamo sono consultabili sui siti di Camera e Senato e si riferiscono ai redditi maturati nel 2019.

E il più ricco in provincia di Trapani è l’ultimo fedelissimo grillino.

Vincenzo Maurizio Santangelo, senatore del Movimento 5 Stellei, ha dichiarato un reddito di 100.357 euro. Rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente non figurano novità sullo stato patrimoniale. Santangelo, che dichiara 4 mila euro in meno di reddito rispetto al 2019, è comproprietario (per una quota di 4/36) di undici fabbricati a Trapani, ed è proprietario di una abitazione a Marsala. Nel suo parco auto ci sono una Citroen Picasso, e un’Ape Piaggio.

Altro senatore eletto nel collegio è Francesco Mollame, sempre 5 Stelle, che però non ha ancora presentato la documentazione patrimoniale del 2020, riferibile al 2019. Nella sua ultima dichiarazione il reddito complessivo è di 77.300 euro. Mollame è proprietario, nella sua città di origine, Partinico, di quattro fabbricati (di cui una abitazione) e un terreno. Possiede anche due auto, una Mitsubishi e un’Audi. Mollame, ingegnere, ha partecipazioni societarie per 21.250 euro della Protecna Srl con sede a Bracciano (Roma).

Originario di Mazara del Vallo, ma da anni residente in Toscana, dove è stato eletto, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Eletto alla Camera, Bonafede, ha dichiarato 96436 euro di reddito annuo per il 2019. Il ministro Bonafede è proprietario al 50% di un immobile a Firenze e possiede una Mercedes Classe B.

Nella truppa dei 5 Stelle eletti alla Camera dei Deputati nella circoscrizione della provincia di Trapani c’era Antonio Lombardo, uno dei fuoriusciti dal movimento grillino. Lombardo nella dichiarazione 2020, riferibile al 2019, ha dichiarato un reddito annuo di 98.471 euro. E’ proprietario di un fabbricato ad Alcamo, città di origine.

98 mila 471 euro è il reddito annuo anche di Piera Aiello. Anche lei eletta nel collegio Marsala con il Movimento 5 Stelle e poi emigrata in gruppo misto. Aiello non è proprietaria di immobili, nè di auto, nè ha partecipazioni societarie.

Indietro con la pubblicazione della dichiarazione dei redditi e dello stato patrimoniale è la deputata Vita Martinciglio, sempre 5 Stelle, originaria di Mazara del Vallo. La precedente dichiarazione dei redditi ammontava, per il 2018, a 76 mila 42 euro. E tra le sue proprietà figuravano una Fiat 500 e un terzo di un appartamento a Mazara del Vallo.