 Il maestro Gilevych ingaggiato dallo Scacco Club Mazara

22/01/2021 16:00:00

Allo Scacco Club Mazara continua a crescere l’entusiasmo per la squadra che partecipa al Gran Prix “Garibaldi Trophy Chess Teams””. Dopo il rientro in squadra di Giuseppe Imburgia e Domenico Cusumano, il presidente Agata Di Stefano coadiuvata, dal direttore tecnico Nino Profera, è riuscita a mettere a segno l’ingaggio del forte maestro Artem Gilevych che giocherà in prima scacchiera.

Lo Scacco Club Mazara disputerà le gare di qualificazione nel Girone numero uno insieme all’italiana Sarzana Scacchi e da altre otto squadre di Spagna, Ucraina, Cuba, Marocco, Cile, Perù, Stati Uniti e Polonia. La competizione si svolgerà sulla piattaforma lichess.org e sarà possibile seguire le partite in diretta collegandosi al sito tutti i mercoledì con inizio alle ore 21.