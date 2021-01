Mercato del contadino a Marsala. Incontro tra l'amministrazione e le organizzazioni agricole

23/01/2021 15:00:00

Le organizzazioni sindacali del settore agricolo e l'Amministrazione comunale di Marsala si sono incontrati per parlare del “Mercato del Contadino”.

Alessandro Stabile (Coldiretti), Michele De Maria e Vincenzo Daidone (FederAgri) hanno messo a fuoco taluni aspetti tecnico-operativi, contenuti nel Regolamento comunale di riferimento. Presente la presidente della Commissione consiliare Attività produttive Elia Martinico, il sindaco Massimo Grillo e l'assessore Oreste Alagna, preliminarmente, hanno ritenuto opportuno l'ascolto dei rappresentanti degli operatori agricoli.

“Comprendiamo il loro sacrificio economico per l'attuale sospensione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria, affermano il sindaco Grillo e l'assessore Alagna; tuttavia, in vista della ripartenza, occorre avere chiaro il quadro della situazione per avviare una riqualificazione del Mercato. In tal senso, valuteremo le eventuali modifiche regolamentari che possano rendere ancora più funzionale il servizio”. Un servizio, questo, che trova notevole riscontro tra i cittadini che la Domenica frequentano il “Mercato del Contadino”, operativo nel parcheggio comunale del Lungomare. Ricordiamo che, a causa delle restrittive misure anticovid in “Zona Rossa”, i mercati su aree pubbliche sono vietati fino al prossimo 31 Gennaio.