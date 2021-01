Marsala, gli incivili e i rifiuti: la signora con la bambina, i raid in Via Fici ...

23/01/2021 15:58:00

C'è la giovane mamma che sta accompagnando la figlia all'asilo, e come se niente fosse, lascia il sacchetto dei rifiuti all'angolo. Bell'esempio. Due donne che lasciano i rifiuti, di notte, in Via Fici, davanti i portoni (e da qui, poi, le proteste degli abitanti raccolte da Tp24).

C'è una signora che abbandona, per ben tre volte nella stessa serata, i rifiuti sul davanzale di una finestra; un uomo, con al guinzaglio il suo cagnolino, che deposita un sacchetto per strada; un altro che svuota la propria auto di rifiuti, buttandoli sul terreno.

Ci sono questi ed altri gli atti di inciviltà ripresi dalle telecamere e che ancora si verificano a Marsala, sia nel centro che in periferia.

Il nuovo Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, e l'affabile assessore ai rifiuti, Michele Milazzo erano convinti fino a poco tempo fa che le discariche abusive presenti nel territorio fossero colpa dell'incapacità del precedente Sindaco. Ora si stanno ricredendo, e non possono fare altro che denunciare anche loro: "La mancanza di senso civico di pochi rischia di pregiudicare gli sforzi per ridare decoro alla città".

Il Comune di Marsala invita anche alla delazione, per risalire agli autori delle trasgressioni. In una nota, infatti, l'ufficio stampa fa sapere che "a seguito delle pubblicazioni delle foto, il Comune ha cominciato a ricevere anche utili segnalazioni dai cittadini per risalire agli autori degli atti incivili".