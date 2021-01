Al Giovinetto Petrosino va il derby contro la TH ALcamo, imponendosi 30 a 27

24/01/2021 15:01:00

Una Th Alcamo dai due volti sciupa una buona opportunità di portare a casa un risultato positivo da Petrosino in un derby equilibrato, che ha visto la squadra di Benedetto Randes condurre per tutto il primo tempo.

Alcamo che deve rammaricarsi di non aver chiuso il primo tempo in vantaggio con almeno un paio di gol scarto, con il Giovinetto che in chiusura di tempo ha pareggiato portando le squadre al riposo sul 13 pari.

Th Alcamo che praticamente resta negli spogliatoi per i primi dieci minuti del secondo tempo, squadra molle, intensità di gioco praticamente inesistente, palle perse banalmente che consentono al Giovinetto diportarsi sul più quattro.

Alcamo non riesce più ad accorciare e così si ritrova a meno cinque, a sette minuti dalla fine.

Il Giovinetto pensa di aver messo in ghiaccio il match, ma la Th Alcamo ritrova finalmente slancio per ritrovarsi in almeno tre occasioni a sciupare la palla del meno uno negli ultimi minuti di Gioco, con delle conclusioni che meritavano dai sei metri miglior sorte.

Cosi alla fine, sul 29-27, Bruno Tumbarello sigla con la sua unica rete della partita il 30-27 per il Giovinetto che chiude la contesa.

Th Alcamo sicuramente meglio rispetto alla partita persa con Salerno, ma che deve assolutamente cancellare quanto di brutto fatto nel secondo tempo nei primi dieci minuti, se vuol battere il Cus Palermo nel match di Sabato prossimo per cercare anche la prima vittoria interna di questa stagione.

Il tabellino della gara

Il Giovinetto Petrosino - Th Alcamo 30-27, Pt (13-13)

Il Giovinetto : Abate, Adamo 6, Castelli, De Vita, Licari, Lo Cicero F. 2, Lo Cicero C. 11, Lucido 1, Mannone, Miceli, Mistretta, Pantaleo 4, Pizzo, Ponticelli, Tumbarello B.1, Tumbarello G. 5.All. Milenko Kljajc

Th Alcamo : Governale, Dattolo 2, Fagone 7, Giorlando 1,Grizzo 1 Lipari, Orlando, Pizzitola, Saitta 7,Saullo 3, Scire' 6, Stellino.

All. Benedetto Randes

Arbitri : Campailla - Guttadauro