Mazara. Omicidio Garofalo, comincia il processo al marito

25/01/2021 07:00:00

Inizia oggi davanti il Gip del Tribunale di Marsala il processo per l'omicidio di Rosalia Garofalo, la donna di 54 anni uccisa a Mazara del Vallo il 29 gennaio 2020 dal marito Vincenzo Frasillo.



Un delitto che sconvolse tutti a Mazara, soprattutto per l'efferatezza del gesto.

La donna, che da due anni si muoveva e parlava con fatica in seguito ad un'ischemia, è stata barbaramente picchiata per tre giorni dall'uomo con il quale era sposata da 30 anni.



E' stata trovata morta nella sua abitazione in via Calipso. A chiamare la polizia lo stesso marito.



Gli indizi a carico dell'uomo, 53enne disoccupato e pregiudicato, sono schiaccianti, oltre alle stesse ammissioni che ha fatto nel corso dell’interrogatorio al quale è stato sottoposto nelle ore successive al ritrovamento del cadavere.



Le botte sono andate avanti per tre giorni, come ha ricostruito il Ris, senza che Frasillo le prestasse alcuna cura. Oggi comincia il processo, per un femminicidio che forse si poteva evitare. La donna infatti aveva denunciato in passato l'uomo, ma poi era ritornata sui suoi passi nella speranza che le cose si sistemassero tra lei e l'uomo con il quale aveva un figlio, di 27 anni. Ma così non è stato. E oggi quell'uomo sarà alla sbarra.