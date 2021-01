Oggi alle 19:30 il recupero del match del 21 novembre per la AC Life Handball Erice

26/01/2021 18:14:00

Oggi 26 gennaio alle ore 19:30 la AC Life Style Handball Erice scenderà in campo fuori casa contro un agguerrito Cassano Magnago per il recupero della partita del girone di andata del 21 novembre us.

Il Cassano con 8 punti in classifica generale cercherà di mantenere nel territorio i due punti, di contro, le Arpie della AC Life Style Handball Erice faranno il possibile perché avvenga il contrario e portare nel territorio trapanese la vittoriai che le avvicinerebbe sempre di più al Brixen, comunque già in qualificazione Coppa Italia che si disputerà a partire dal 12 febbraio pv.

Intanto, la classifica generale ad oggi aggiornata è la seguente: Jomi Salerno 26 punti; Oderzo 24 punti; Brixen 23 punti; AC Life Style Handball Erice 20 punti; Mestrino 16 punti; Pontinia 15; Ariosto Ferrara e Malo 14 punti; Cassano Magnago 8 punti; Leno 7 punti; seguono il Nuoro e il Santarelli Cingoli 4 punti; chiude il Cellini Padova con 3 punti.

Ancora tutto da giocare ma la Società ad oggi può ritenersi soddisfatta della rosa e del nuovo coach ma “del doman non v’è certezza” e tutto viene deciso all’interno del rettangolo di gioco.

La partita, come sempre giocata a porte chiuse, sarà visibile in streaming su Elevensports.it.