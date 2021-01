Trapani, il Polo Universitario avrà due nuovi corsi di laurea

27/01/2021 09:00:00

Due nuovi significativi corsi di laurea presso il polo di Trapani. Il Polo universitario avrà ufficialmente altri due corsi di laurea Uno in Infermieristica e altro in Ingegneria delle Tecnologie del mare. Nei mesi scorsi si era parlato tanto di questa possibilità ma solo adesso è arrivata l’ufficialità in seguito alla seduta del CdA, si legge su younipa.

Infermieristica sarà un facoltà a numero chiuso con un massimo di 80 posti: sarà strutturato con apposito tirocinio, mentre Ingegneria della Tecnologia del Mare sarà ad accesso libero e permetterà l’accesso alle Lauree Magistrali del industriale.

«La scelta dei nuovi corsi è prevalentemente legata alla richiesta da parte del territorio. Poiché sono i due settori, assieme a quello di giurisprudenza, in cui c’è la massima richiesta da parte degli studenti della provincia di Trapani che si accostano all’università», le parole del Rettore Fabrizio Micari.

“L’arricchimento dell’offerta formativa accademica del polo universitario di Trapani non può che essere accolto positivamente – afferma il segretario generale della Uil Trapani Eugenio Tumbarello -. Due corsi che per le materie trattate potranno dare agli studenti una formazione tale da offrire importanti sbocchi occupazionali”. “Ritengo che l’ampliamento dell’offerta formativa, e in particolare di quella di livello universitario in due settori così centrali per il mondo del lavoro, sia di vitale importanza per lo sviluppo del nostro Territorio – conclude Tumbarello -. Creare opportunità per investire sul proprio futuro è una condizione imprescindibile se vogliamo che i nostri ragazzi e ragazze possano costruire il proprio avvenire, contribuendo a dare vita a una società sana e produttiva, che non lasci indietro nessuno”.