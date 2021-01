Affermazione della AC Life Style Handball Erice nel recupero del 11°turno

27/01/2021 11:15:00

Decima vittoria consecutiva per l’AC Lyfe Style Handball Erice che porta a casa altri due punti importanti dalla difficile trasferta per il recupero della 11^ di andata contro un agguerritissimo Cassano Magnago. Reduci dalla difficile partita di sabato scorso contro il Mechanic Sistem Oderzo le ericine riescono ad entusiasmare tenendo il controllo del match raggiungendo al 20° del primo tempo un massimo vantaggio di 0-5. Mancano tante reti in questo match grazie ai 3 estremi difensori che hanno fatto la differenza; per le amarantine superba difesa di Milica Milosevic e Nina Bertolino e per le Arpie Agustina Modernell para anche l’imparabile. I primi 30 minuti terminano con un tiro franco a favore dell’AC Life Style Handball Erice e si va negli spogliatoi sul 8-11. Una bella partita giocata punto a punto con il Cassano Magnago che insegue e frena la fuga delle avversarie. Con il fiato sul collo delle ragazze di Mr Sasa Milanovic che giocano una pallamano veloce e grintosa, Mr Fernando Gonzalez Gutierrez risponde chiedendo lucidità e calma alle sue atlete che riescono a fare squadra e tengono duro. Una spina al fianco sono le rapide incursioni di Eva Brogi, migliore realizzatrice del match con 7 marcature e a seguire con 5 marcature di Sara Zaninelli e Michela Cobianchi che riescono a sfuggire al controllo della strutturata difesa ericina per ben 5 volte. Aggiunge al suo tabellino 6 marcature Antonella Coppola, 5 il cecchino dai 9 metri Sladana Perazic, 3 Chiara Priolo e poi tutte unite a portare il proprio contributo a quella che si sta dimostrando essere la squadra neopromossa ad ambire la vetta della classifica. Il Cassano Magnago non vince nel risultato finale, 21-22, ma vince nell’orgoglio di aver dato tutto in campo ed essersela giocata fino all’ultimo secondo. Prossimo appuntamento per le ericine, al PalaCardella sabato 30 gennaio contro il Nuoro, un’altra compagine a caccia di punti salvezza, match valido per la 4^ giornata di andata “Serie A Beretta”, la pallamano femminile trasmessa alle 15:00 esclusivamente in diretta streaming su ElevenSports.it.



Serie A Beretta.

Cassano Magnago VS AC Life Style Handball Erice: I° tempo 11 -13/ II° tempo 21-22

Cassano Magnago (reti per giocatrice): Bertolino N., Brogi E. 7, Cobianchi M. 5, Sheller R., Jovovic Z. 1, Laita G. 1, Macchi A. Milan G., Milosevic M., Montoli G., Piatti A., Ponti L. 2, Michelle., Romualdi R., Visentin N., Zanellini S. 5. Allenatore: MILANIVIC SASA – PETAZZI MASSIMO

AC Life Style Handball Erice (reti per giocatrice): Benincasa L. 2, Coppola A. 6, Marino T., Martinez Bizzotto V. 2, Michalski E. 2, Modernell A., Natale D. 2, Nangano G., Perazic S., 5, Podariu I., Priolo C. 3, Rajic A. 1, Terenziani V. 1, Tisato M. Allenatore: FERNANDO GONZALEZ GUTIERREZ - MARINA PELLEGATTA

DIRETTORI DI GARA: Corioni Matteo - Falvo Pierluigi

Max Rocchetti