Università. Cracolici: "Sicilia si batta contro l’ipocrisia del numero chiuso"

27/01/2021 18:15:00

“Dobbiamo rompere il muro dell’ipocrisia, perché da un lato si amplia l’offerta universitaria e dall’altro si creano imbuti sia per l’ingresso alle facoltà che per le specializzazioni. I nostri ragazzi devono poter accedere all’Università con il sistema della libera scelta.

Mi auguro che la Sicilia si intesti questa ‘battaglia’ contro il numero chiuso, sapendo che ci scontreremo con un sistema di interessi legato anche alle tante scuole ed istituti che richiedono migliaia di euro per preparare gli alunni agli esami di accesso a facoltà o scuole di specializzazione”. Lo ha detto il parlamentare regionale del PD Antonello Cracolici intervenendo in aula per dichiarare il proprio sostegno alla legge-voto in discussione all’Ars con la quale si chiede al Parlamento nazionale di abolire il numero chiuso per l’accesso ai corsi universitari.