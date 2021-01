La festa di compleanno nella Sala Giunta a Castellammare del Golfo ... 

28/01/2021 17:47:00

Una festa di compleanno, con tanto di buffet. Si è celebrata ieri, 27 Gennaio, nella sala dove si riunisce la Giunta del Comune di Castellammare del Golfo. In pieno periodo di pandemia, con i divieti imposti dalla zona rossa ...

E' una vicenda incredibile, quella avvenuta nel Comune di origine della famiglia del Presidente della Repubblica, Mattarella. Lui invita gli italiani alla responsabilità, e proprio nel suo Comune, e nelle stanze del suo Comune, qualcuno organizza cene e feste.

La foto che vedete in questo articolo, e che ritrae il ricco buffet, è stata resa pubblica dal consigliere Giovanni D’Aguanno, che commenta: “Provo infinita indignazione per ciò che è accaduto nel palazzo della nostra città: una festa di compleanno in sala giunta. Nel momento storico che stiamo attraversando un tale gesto è inqualificabile. Decine di persone a far festa con una tavola imbandita di cibo, pronto per essere consumato. Mi sono vergognato! Il nostro sindaco e i partecipanti sanno che siamo in zona rossa perché c’è una pandemia in corso? Non possiamo pensare di sensibilizzare la cittadinanza facendo i video su Facebook e dando il cattivo esempio. Non c’è ragione che possa portare un simile assembramento in un luogo pubblico. È uno schiaffo a tutta la cittadinanza che rispetta le regole, ai nostri ragazzi che non possono vivere la spensieratezza della loro età e ai nostri concittadini che lottano per la sopravvivenza a causa del Covid. Solo una parola: VERGOGNA!”.

Il Sindaco Nicola Rizzo promette che indagherà. Non è difficile. Basta scoprire chi, tra assessori, consiglieri, gente che ha la disponibilità della sala, ieri ha fatto 50 anni, come si vede dalla torta. Oppure seguire le briciole ...