Marsala, contagi su. Il Sindaco annuncia: "Domenica supermercati e negozi chiusi"

28/01/2021 18:59:00

Continua la solita schizofrenia della politica nell'affrontare il coronavirus. E così mentre da un lato la Sicilia si appresta a diventare, da domenica, nuovamente arancione, con un allentamento delle restrizioni, il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, si dice preoccupato per l'impennata di casi in città.

Secondo i dati diffusi dall'Asp oggi ci sono a Marsala 661 casi ufficiali di Covid, in linea con la tendenza di crescita dell'ultimo periodo. Qui ci sono tutti i dati in provincia aggiornati.

Sabato e domenica ci sarà un nuovo screening gratuito in tutta la Sicilia, per i giovani delle scuole medie e superiori e le loro famiglie. A Marsala sarà, come al solito, all'autoparco comunale.

Il Sindaco Grillo annuncia la chiusura, sempre la domenica, di supermercati e negozi. Anche questo provvedimento appare tardivo e si è dimostrato, lì dove è stato attuato, come a Trapani, utile solo a creare assembramenti nei supermercati il sabato...