Picciotto compra l'ex "Banca d'Italia" ed è pronto a prendere il Trapani Calcio

28/01/2021 11:16:00

L'imprenditore Renato Picciotto ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione dello storico edificio della banca d'Italia di Trapani da trasformare in albergo con annesso ristorante.



Un accordo che spiana la strada per il nuovo Trapani calcio, come affermato dallo stesso Picciotto: «Ho già informato il sindaco Tranchida della notizia. Adesso sono pronto a presentare una manifestazione d’interesse per la formazione sportiva». Il calcio, dopo il fallimento della compagine granata, sembra destinato a diventare a Trapani una realtà.