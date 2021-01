Morgana vuole riprendere i campionato dilettantistici già dal prossimo 5 marzo

29/01/2021 23:11:00

Tornare in campo prima del 5 marzo. Non solo l’Eccellenza, ma tutti i campionati dilettantistici siciliani.

Questo è in sintesi quello che il Presidente del Comitato Regionale Siciliano della LND Sandro Morgana ha dichiarato nei giorni scorsi.

“Non faccio distinzione tra Eccellenza e altre categorie – ha spiegato Morgana -. Il mio obiettivo è far ripartire tutti i campionati, l’Eccellenza anche prima del 5 marzo, gli altri che hanno format diversi possono anche ripartire qualche settimana dopo. Ovviamente il tutto in sicurezza. Non credo ci debbano essere dubbi sul fatto che i tornei si concluderanno inserendo qualche turno infrasettimanale. Nel caso di emergenze o tempi strettissimi decideremo insieme alle società le modalità con cui chiudere la stagione. Fermare i campionati dilettantistici è stato un clamoroso atto di miopia”.

Sui tamponi: “Ho chiuso un accordo importante per fare effettuare i tamponi alle Società siciliane ad un prezzo davvero concorrenziale. Come Comitato Regionale, abbiamo accantonato un tesoretto da dividere tra i vari club”.

Giovanni Ingoglia