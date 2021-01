Accade in Sicilia, da 28 anni un uomo pesca in strada nei tombini

29/01/2021 07:18:00

La pesca, quella che tutti noi comuni mortali conosciamo si fa in mare o nel lago. Non è cosi, o meglio, non lo è per questo signore che a Catania stravolge ogni cosa.

Da 28 anni anni, in pieno centro, pesca a bolentino in mezzo ad una strada o piazza. Lo fa alzando un tombino e calando giù la lenza nel fiume sottostante e gli va pure bene, come potete vedere nel video, riesce a pescare un'anguilla. A denunciare la bizzara e assurda battuta di pesca è l'animalista Enrizo Rizzi.

"Pensavo di averle viste tutte - scrive Rizzi sul suo profilo facebook denunciando quanto accade e postando il video che potete vedere qui sotto -. A Catania, un signore da “28 anni” pesca nei tombini. Sì, avete capito bene: nei tombini, per poi magari rivendere il “pescato” ai concittadini nel totale spregio delle più elementari norme di igiene pubblica e dopo aver preso ripetutamente a calci gli animali, come dimostra perfettamente questo video. A Catania esiste lo Stato? Esistono le leggi? Dopo due decenni, qualcuno si prenderà la briga di individuare, fermare e denunciare questo personaggio?".