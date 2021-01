Le polemiche e l'Atm, Zaccarini chiede l'invio delle carte in Procura 

29/01/2021 19:03:00

rmai è diventata una storia infinita. Il caso Atm ogni giorno si arricchisce di un nuovo capitolo. A scrivere l'ultimo ma solo in ordine di tempo è l'avvocato Massimo Zaccarini, ex componente del Cda dell'Azienda che a Trapani e dintorni si occupa di trasporto pubblico, che chiede l'intervento della magistratura.

Il legale, infatti, non ha gradito le dichiarazioni del sindaco Giacomo Tranchida a margine di una infuocata seduta straordinaria del Consiglio comunale. "In relazione alle gravissime e totalmente infondate affermazioni del sindaco di Trapani - dice Massimo Zaccarini- profferite nel corso della seduta Consiliare dello scorso giorno 26, avente ad oggetto le vicende di Atm, in particolare con riferimento alla ipotizzata distruzione di documenti e pulizia all’interno dell'Azienda che si fa quando si attendono ospiti e con esplicito richiamo alla vicenda giudiziaria di Salvatore Barone, comunico di avere, con esposto denuncia, interessato la locale Procura della Repubblica per l’accertamento dei fatti oggetto di esternazione". Nei giorni scorsi in difesa di Zaccarini era intervenuta la Camera penale, polemizzando con il primo cittadino.