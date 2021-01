Campo "Sorrentino". DB al sindaco di Trapani: "Affidarlo all'Accademia Sport"

29/01/2021 00:05:00

"Parlando di sport, la nostra città come noto sta vivendo uno dei momenti più tristi sia per le note vicende giudiziarie che hanno travolto il Trapani Calcio, sia per l'assenza di palestre e impianti sportivi che costringono diverse società a rinunciare ad investire nei settori giovanili", comincia così la lettera inviata al sindaco di Trapani Giacomo Tranchida da Vincenzo Maltese, presidente del circolo Diventerà Bellissima Trapani Erice. In particolare sottolinea lo stato in cui si trova il campo "Sorrentino" chiede di affidarlo all'Accademia Sport di Trapani

Ecco il testo della lettera:

"La struttura del campo "Sorrentino" che sorge in zona Villa Mokarta, per come riferitomi, è già stata oggetto di atti vandalici e se chiusa in attesa di un nuovo Bando di affidamento, lo sarà per almeno un anno, i danni saranno maggiori così come le spese per il suo ripristino. Fermo restando che per noi le attuali scelte fatte sino ad oggi da parte di questa Amministrazione sull'impiantistica sportiva risultano fallimentari e non condivisibili, per evitare che anche il campo "Sorrentino" vada ad allungare la lunga lista delle strutture sportive ancora chiuse e vandalizzate presenti in città, assieme a tutti gli iscritti al movimento Diventerà Bellissima ma anche facendocii portavoce delle richieste di diverse famiglie e di diversi sportivi, facciamo appello al suo buon senso, affinchè torni sui suoi passi e assegni la suddetta struttura alla seconda associazione sportiva presente in graduatoria. Inutile dirle che in tal caso otterrebbe due risultati: 1) darebbe nuova linfa allo sport del settore calcistico giovanile sia in città che nell'hinterland delle società partecipanti a categorie regionali ; 2) conserverebbe il valore dell'impianto sportivo destinato altrimenti all'incuria e al degrado.

Sono certo, siamo certi che almeno ci penserà!"