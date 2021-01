Sicilia, lunedì in aula gli studenti delle medie. L'8 febbraio tocca alle superiori

30/01/2021 11:08:00

Da lunedì con la "zona arancione" una buona parte degli studenti siciliani riprenderanno le lezioni in classe. Tornano in aula infatti gli studenti delle seconde e terze medie. Per gli studenti delle superiori c'è ancora una settimana di stop in più decisa dal governo regionale per permettere ai dirigenti di preparare il rientro.

Dall’8 febbraio dunque le superiori in Sicilia ripartiranno in presenza ma al 50 per cento. Il presidente della Regione Nello Musumeci, assieme agli assessori all’Istruzione Roberto Lagalla e alla Salute Ruggero Razza hanno concordato per il proseguimento per tutta la settimana degli sreening su studenti e docenti in vista del rientro.