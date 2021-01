A San Vito lo Capo raccolta differenziata al 72% nel 2020

30/01/2021 17:40:00

Nel Comune di San Vito Lo Capo la percentuale media mensile di raccolta differenziata nell’anno 2020 si è attestata al 72,02%, valore superiore ai limiti imposti dalla normativa vigente (65%).

La produzione complessiva dei rifiuti prodotti è risultata pari a Kg. 3.754.541,00: con il mese di marzo che ha riportato i valori più bassi (123.200 kg) a causa della chiusura totale di ogni attività per l’emergenza sanitaria da Covid-19 ed i mesi estivi (luglio, agosto e settembre), con una produzione massima ( circa 1.976.000 Kg) derivante dall’affluenza turistica; quest’ultima produzione, comunque, è risultata inferiore rispetto allo stesso periodo del 2019 ( luglio-agosto-settembre circa 2.328.000 Kg), a causa della diminuzione delle presenze turistiche determinata dalla pandemia.

La raccolta differenziata ha prodotto un quantitativo di rifiuti avviati a recupero, pari circa a Kg. 2.704.181,00, suddivisi in Kg 2.279.919 derivanti dal porta a porta e Kg 424.262 (circa il 15,70%) conferiti direttamente dall’utenza al Centro Comunale di Raccolta. La produzione di materiale organico è pari a Kg. 1.197.240,00 e incide per il 44,27% nel complesso della differenziata; a sua volta il materiale organico avviato a recupero è costituito da residui di organico provenienti da mense e cucine (89,61%), e materiali provenienti da parchi e giardini (10,39%).

La raccolta del vetro è pari a Kg 521540, di carta e cartone a Kg 336.680 e della platica a circa 287.500 Kg.

Sul territorio comunale di San Vito Lo Capo il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, oltre alla spazzamento delle strade, viene svolto da marzo 2019 da ATI ECONORD SpA di Varese e AGESP di Castellammare del Golfo.

«Quando abbiamo avviato il contratto con l’azienda- dichiara il sindaco Giuseppe Peraino- il porta a porta era praticamente inesistente e la differenziazione dei rifiuti un’attività effettuata da pochi. Grazie ad un lavoro svolto in sinergia, ad una massiccia attività di sensibilizzazione tra la cittadinanza e ad un servizio efficiente siamo riusciti a raggiungere in maniera stabile una percentuale importante di differenziata. Abbiamo intrapreso la strada giusta verso obiettivi ancora più importanti- aggiunge il sindaco-. E’ l’unica strada da perpetuare per un Comune come San Vito Lo Capo che promuove un turismo eco sostenibile, da due anni plastic free». Il sindaco auspica che il CCR, recentemente adeguato alla normativa vigente, nel prossimo futuro, venga ulteriormente utilizzato per il conferimento da parte delle utenze domestiche e commerciali.

«Il rispetto dell’ambiente è uno dei capisaldi di questa amministrazione- aggiunge il vice sindaco ed assessore all’ecologia ed ambiente Franco Valenza-, attività su cui siamo impegnati costantemente anche mediante servizi di controllo effettuati dalla polizia municipale e l’utilizzo di foto trappola per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Siamo lieti di constatare come la differenziata sia diventata una buona pratica quotidiana da parte di cittadini ed operatori economici, un dovere civico oltre che uno strumento fondamentale per ridurre gli sprechi, con effetti positivi per l’ambiente. Dispiace, invece, vedere- conclude Valenza- come ci sia ancora qualche “furbetto” che ritiene più facile inquinare anziché smaltire adeguatamente certi materiali, come garantito dal servizio».