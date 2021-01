Mazara, proseguono i lavori per la realizzazione della rete fognaria Tonnarella-Trasmazzaro

30/01/2021 18:00:00

Proseguono a Mazara i lavori per la realizzazione delle opere fognarie nel territorio comunale. Stamattina è iniziato il varo della condotta in pressione per attraversamento del Fiume Mazaro a meno di 14 metri sotto il livello dell’acqua.

"La condotta permetterà il convogliamento del refluo fognario dalla costruenda rete fognaria Tonnarella-Trasmazzaro al piazzale Quinci e successiva Stazione di sollevamento San Vito che adduce il refluo al depuratore di contrada Bocca Arena - le parole del sindaco Salvatore Quinci -. Si stanno realizzando circa 60 km di nuova rete fognaria per il completamento della zona Tonnarella - Trasmazzaro che entrerà in funzione nel 2022. Questi lavori permetteranno non solo ai residenti ma anche ai proprietari di stabilimenti balneari di usufruire di una nuova condotta fognaria senza avere più disagi. L’intento è quello di eliminare gli scarichi convogliando tutte le acque reflue al depuratore, dove vengono ripulite prima di essere restituite al fiume».

Estumulazione 241 loculi nel Cimitero comunale - E’ in corso sulla piattaforma “Me.Pa – mercato elettronico della pubblica amministrazione” la gara telematica per l’affidamento dei lavori di “Estumulazione e riduzione delle salme e adeguamento dimensionale dei loculi del reparto n. 13 del cimitero comunale”.

Il progetto, elaborato su incarico dell’amministrazione dal funzionario dell’ufficio tecnico ing. Marcello Bua, è stato approvato dal dirigente del 3° settore comunale “Servizi alla Città e alle Imprese” arch. Maurizio Falzone e prevede un investimento di 96mila euro: circa 63mila euro per lavori soggetti a ribasso, circa 4mila 800 euro per oneri di sicurezza e circa 32mila per somme a disposizione dell’amministrazione. Sono 241 i loculi che risultano occupati da oltre 50 anni nel reparto n. 13 e che saranno liberati. Già lo scorso mese di settembre, con un avviso a firma del responsabile dei servizi cimiteriali Antonino Ingargiola, è stato reso noto l’elenco delle salme del reparto n. 13 oggetto di estumulazione, dando facoltà agli eredi di eventuale rinnovo di concessione.

I resti delle salme verranno ricomposte singolarmente in applicazione delle prescrizioni vigenti con scritta di riconoscimento individuale e conservate in apposito luogo all'interno dell'impianto cimiteriale. La procedura di affidamento dei lavori, tramite Mepa, dovrebbe concludersi entro pochi giorni. I lavori avranno una durata di 45 giorni dalla stipula del verbale di consegna.

Con l’attuazione del piano di estumulazione del reparto n. 13 del cimitero comunale l’amministrazione avvia gli interventi dell’anno 2021 per affrontare l’emergenza loculi e migliorare le condizioni del cimitero. Il piano delle opere pubbliche approvato dalla Giunta municipale, in attesa della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, prevede ulteriori investimenti nel cimitero per circa 54mila euro di opere edili accessorie e 600mila euro per la realizzazione di nuovi loculi.

Aggiornato Albo degli scrutatori - La Commissione elettorale comunale presieduta dal vice sindaco Vito Billardello e composta dai consiglieri comunali Massimo Giardina, Gioacchino Emmola e Pietro Marino si è riunita in videoconferenza per deliberare l’aggiornamento dell’Albo unico delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale, atto che per legge viene deliberato ogni anno entro il 31 gennaio. A seguito dell’avviso pubblico con scadenza il 30 novembre 2020, la Commissione ha preso atto che sono state 69 le domande di iscrizione all’Albo pervenute entro i termini.

I 69 nominativi sono stati pertanto inseriti nell’Albo ed aggiunti ai 7601 nominativi iscritti nel precedente. Dei 7670 nominativi sono stati tolti 120 nominativi per perdita dei requisiti (una richiesta di cancellazione e 119 depennamenti per decessi o trasferimenti). Pertanto il nuovo Albo Scrutatori è ora composto di 7550 nominativi. Il prossimo aggiornamento dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2022, tenendo conto dell’avviso pubblico per le nuove domande di inserimento, che verrà pubblicato nell’ultimo trimestre 2021. L’albo Scrutatori aggiornato è in fase di pubblicazione nell’albo pretorio online.