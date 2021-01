Marsala, il televisore e l'immondizia lasciati in via Trieste

30/01/2021 15:29:00

Decine e decine di sacchetti di immondizia e un televisore abbandonato in strada, davanti ad un cancello di un'abitazione. E' così che si presenta oggi la via Trieste a Marsala. Purtroppo in città si continua a lasciare i rifiuti in ogni angolo del centro o delle periferie.

Già diverse volte abbiamo raccontato di discariche in questa strada, ma si continua a lasciare l'immondizia e come vediamo nelle foto, anche un televisore che, tra l'altro è un rifiuto che si può definire speciale e rientra tra i RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche) per cui il comune ha fatto una convenzione lo scorso anno con una ditta che si occupa della raccolta, o comunque in alternativa si può sempre chiamare il servizio di ritiro rifiuti ingombranti (il numero ve lo suggeriamo qui nel caso qualcuno lo avesse dimenticato 800 601 167), molti però continuano a non sapere dell'esistenza di questi servizi, o fanno finta di non sapere.

