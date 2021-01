Tragedia a Palermo, muore col bambino durante il parto

31/01/2021 13:00:00

Muore insieme al suo bambino dopo un parto cesareo d'urgenza. Tragedia a Palermo, alla Clinica Candela. Una donna di 39 anni, Candida Giammona, è morta in seguito ad un parto d'urgenza. Non ce l'ha fatta neanche il piccolo che portava in grembo. Inutile la corsa all'ospedale Buccheri La Ferla.

E' accaduto domenica scorsa, e dalla Clinica Candela fanno sapere che la donna soffriva di una patologia a cui sono seguite rare complicazioni.

Candida Giammona era sposata e mamma di una bambina di due anni, il nuovo arrivato si sarebbe chiamato Leon. "Ci hanno detto che l'utero era scoppiato. Ma perché non lo hanno asportato direttamente al momento del parto? Perché è morta mia figlia?", dice a Repubblica Palermo, Maria Alario, mamma della donna. "Siamo rispettosi di un evento drammatico e del dolore dei familiari. Aspettiamo l'esito degli accertamenti" dicono dalla clinica.

Sul tragico fatto è stata aperta un'inchiesta per capire se ci siano state delle responsabilità, se si poteva fare qualcosa per salvare la donna e il bambino.