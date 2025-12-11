11 Dicembre: cucina italiana da primato, aumenta la spesa per la difesa, svolta a Miami
E' l'11 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• La cucina italiana è patrimonio culturale immateriale dell’umanità perché è «un modo per prendersi cura di sé stessi e degli altri». Siamo i primi al mondo a ottenere questo riconoscimento • Francia, Germania e Usa approvano gli aumenti delle spese per la difesa. Berlino investe 52 miliardi di euro, Washington 901 miliardi di dollari
• I leader dei volenterosi hanno parlato per 40 minuti con Trump, che ha detto loro che non intende perdere tempo con Kiev • In Thailandia le 500 mila persone che abitano al confine con la Cambogia hanno lasciato la loro casa. Trump ha detto che telefonerà ai due Paesi per risolvere il conflitto • Dopo trent’anni Miami ha una sindaca democratica. Si chiama Eileen Higgins, ha 61 anni, ed è stata soprannominata la gringa • Chiunque voglia entrare negli Usa dovrà rendere conto della propria attività sui social negli ultimi cinque anni • È morta Sophie Kinsella, scrittrice di I love Shopping, aveva un tumore al cervello. Domani avrebbe compiuto 56 anni • Un donatore di sperma che ha concepito 197 bambini in 14 Paesi del Ue è portatore di una mutazione genetica che aumenta il rischio di cancro. Alcuni dei suoi figli biologici sono già morti • Irene Pivetti è stata condannata a quattro anni anche in appello. L’ex presidente della Camera, accusata di frode al fisco e autoriciclaggio, si dice innocente • I due proprietari della fabbrica di fuochi di artificio di Ercolano esplosa un anno fa sono stati condannati a 17 anni. In aula i familiari delle tre vittime hanno urlato, pianto, ribaltato sedie e scrivanie • Alfonso Tumbarello, il medico di Matteo Messina Denaro, è stato condannato a 15 anni. Secondo i giudici sapeva che stava curando il boss e non il tale Andrea Bonafede • L’Italia è quarta per prelievo fiscale. Il peso sui redditi sale al 42,8 per cento. Peggio di noi solo Danimarca, Francia e Austria • Amazon pagherà altri 511 milioni di euro al fisco per chiudere un contenzioso per l’evasione dell’Iva da parte di venditori per lo più cinesi. La procura chiedeva 3 miliardi • La Fed ha tagliato i tassi di un quarto di punto. È la terza riduzione consecutiva • È ufficiale, il gruppo Gedi passa ai greci di Antenna Group. La Stampa ha deciso di scioperare • Questa notte inizia lo sciopero dei treni. Ieri alcuni guasti hanno causato ritardi e cancellazioni • Chailly ha avuto un malore mentre dirigeva Lady Macbeth. L’opera è stata interrotta al secondo intervallo. Il maestro è stato portato in ospedale per precauzione • La tv nazional-popolare è andata ad Atreju. Ieri a Castel Sant’Angelo c’erano Venier, Conti, Liorni e Greggio. Oggi Arianna Meloni parlerà con Raoul Bova • La giunta per le immunità della Camera ha dato il via libera per mandare Sgarbi a processo. È accusato di diffamazione per aver dato della «checca inutile» a Casalino • Antonio Angelucci è il più assenteista di Montecitorio. Da ottobre 2022 è stato presente solo a 13 votazioni e assente a 15.189 (cioè il 99,91 per cento delle volte) • La vincitrice del Nobel per la Pace Maria Corina Machado non ha partecipato alla cerimonia di premiazione, pur essendo a Oslo. A ritirare il riconoscimento è stata sua figlia • Per la prima volta Amnesty International ha accusato Hamas e altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l’umanità per gli attacchi del 7 ottobre e per come hanno maltrattato gli ostaggi • A Gaza gli 850 mila sfollati devono fare i conti anche con la tempesta Byron • È stato condannato a 9 anni e 10 mesi Ubaldo Manuali. Il netturbino di Viterbo, 61 anni, aveva drogato e violentato tre donne • Rinviata a giudizio l’insegnante di sostegno che molestava gli alunni di una scuola media di Castellammare di Stabia • In California il cantante lirico statunitense Jubilant Sykes, 71 anni, è stato ucciso a coltellate da suo figlio Micah, di 31 • A Bari una donna di 26 anni è stata arrestata perché a marzo aveva sparato all’ex compagno che non voleva riconoscere il figlio che stava aspettando • I quattro aggressori del cronista della Stampa Andrea Joly sono stati condannati a un anno • Nel leccese un latitante ha cercato di nascondersi tra le statue di un presepe. Arrestato • In Champions la Juventus ha battuto il Pafos per 2 a 0. E per 2 a 0 il Napoli è stato sconfitto dal Benfica • Il Torino ha esonerato il direttore sportivo Vagnati e ha richiamato Petrachi • Il calciatore Paul Pogba vuole fare diventare le corse di cammelli uno sport a livello mondiale • Sono morti l’ex senatore e partigiano Sergio Flamigni (100 anni), il rocker spagnolo Robe Iniesta Ojea (63), lo scrittore di estrema destra francese Jean-Gilles Malliarakis (81)
Titoli Corriere della Sera: I leader Ue trattano con Trump la Repubblica: Europa / in pressing / su Trump Il Sole 24 Ore: Tassa su tutti i pacchi fino a 150 euro Avvenire: Violenze gratuite Il Messaggero: Primi al mondo Il Giornale: Il bancomat degli islamisti Leggo: Visto per gli Usa, profili social ai raggi X Qn: Kiev, sintonia Conte-Salvini / «Lasciamo fare a Trump» Il Fatto: Il fantasma / della camera Libero: Solo la sinistra italiana / è rimasta sui barconi La Verità: Partita la macchina del fango / per coprire le trame sul Colle Il Mattino: L’Italia mette il mondo a tavola il Quotidiano del Sud: Modello Corea per l’Ucraina il manifesto: Dritti al muro Domani: «Allontaniamo l’Italia dall’Ue» / La strategia di Trump su Meloni La Stampa non è uscita. I giornalisti hanno scioperato contro la cessione del gruppo Gedi ad Antenna Group
