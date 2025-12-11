11 Dicembre: cucina italiana da primato, aumenta la spesa per la difesa, svolta a Miami

11/12/2025 07:03:00

E' l'11 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La cucina italiana è patrimonio culturale immateriale dell’umanità perché è «un modo per prendersi cura di sé stessi e degli altri». Siamo i primi al mondo a ottenere questo riconoscimento

• Francia, Germania e Usa approvano gli aumenti delle spese per la difesa. Berlino investe 52 miliardi di euro, Washington 901 miliardi di dollari



• I leader dei volenterosi hanno parlato per 40 minuti con Trump, che ha detto loro che non intende perdere tempo con Kiev

• In Thailandia le 500 mila persone che abitano al confine con la Cambogia hanno lasciato la loro casa. Trump ha detto che telefonerà ai due Paesi per risolvere il conflitto

• Dopo trent’anni Miami ha una sindaca democratica. Si chiama Eileen Higgins, ha 61 anni, ed è stata soprannominata la gringa

• Chiunque voglia entrare negli Usa dovrà rendere conto della propria attività sui social negli ultimi cinque anni

• È morta Sophie Kinsella, scrittrice di I love Shopping, aveva un tumore al cervello. Domani avrebbe compiuto 56 anni

• Un donatore di sperma che ha concepito 197 bambini in 14 Paesi del Ue è portatore di una mutazione genetica che aumenta il rischio di cancro. Alcuni dei suoi figli biologici sono già morti

• Irene Pivetti è stata condannata a quattro anni anche in appello. L’ex presidente della Camera, accusata di frode al fisco e autoriciclaggio, si dice innocente

• I due proprietari della fabbrica di fuochi di artificio di Ercolano esplosa un anno fa sono stati condannati a 17 anni. In aula i familiari delle tre vittime hanno urlato, pianto, ribaltato sedie e scrivanie

• Alfonso Tumbarello, il medico di Matteo Messina Denaro, è stato condannato a 15 anni. Secondo i giudici sapeva che stava curando il boss e non il tale Andrea Bonafede

• L’Italia è quarta per prelievo fiscale. Il peso sui redditi sale al 42,8 per cento. Peggio di noi solo Danimarca, Francia e Austria

• Amazon pagherà altri 511 milioni di euro al fisco per chiudere un contenzioso per l’evasione dell’Iva da parte di venditori per lo più cinesi. La procura chiedeva 3 miliardi

• La Fed ha tagliato i tassi di un quarto di punto. È la terza riduzione consecutiva

• È ufficiale, il gruppo Gedi passa ai greci di Antenna Group. La Stampa ha deciso di scioperare

• Questa notte inizia lo sciopero dei treni. Ieri alcuni guasti hanno causato ritardi e cancellazioni

• Chailly ha avuto un malore mentre dirigeva Lady Macbeth. L’opera è stata interrotta al secondo intervallo. Il maestro è stato portato in ospedale per precauzione

• La tv nazional-popolare è andata ad Atreju. Ieri a Castel Sant’Angelo c’erano Venier, Conti, Liorni e Greggio. Oggi Arianna Meloni parlerà con Raoul Bova

• La giunta per le immunità della Camera ha dato il via libera per mandare Sgarbi a processo. È accusato di diffamazione per aver dato della «checca inutile» a Casalino

• Antonio Angelucci è il più assenteista di Montecitorio. Da ottobre 2022 è stato presente solo a 13 votazioni e assente a 15.189 (cioè il 99,91 per cento delle volte)

• La vincitrice del Nobel per la Pace Maria Corina Machado non ha partecipato alla cerimonia di premiazione, pur essendo a Oslo. A ritirare il riconoscimento è stata sua figlia

• Per la prima volta Amnesty International ha accusato Hamas e altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l’umanità per gli attacchi del 7 ottobre e per come hanno maltrattato gli ostaggi

• A Gaza gli 850 mila sfollati devono fare i conti anche con la tempesta Byron

• È stato condannato a 9 anni e 10 mesi Ubaldo Manuali. Il netturbino di Viterbo, 61 anni, aveva drogato e violentato tre donne

• Rinviata a giudizio l’insegnante di sostegno che molestava gli alunni di una scuola media di Castellammare di Stabia

• In California il cantante lirico statunitense Jubilant Sykes, 71 anni, è stato ucciso a coltellate da suo figlio Micah, di 31

• A Bari una donna di 26 anni è stata arrestata perché a marzo aveva sparato all’ex compagno che non voleva riconoscere il figlio che stava aspettando

• I quattro aggressori del cronista della Stampa Andrea Joly sono stati condannati a un anno

• Nel leccese un latitante ha cercato di nascondersi tra le statue di un presepe. Arrestato

• In Champions la Juventus ha battuto il Pafos per 2 a 0. E per 2 a 0 il Napoli è stato sconfitto dal Benfica

• Il Torino ha esonerato il direttore sportivo Vagnati e ha richiamato Petrachi

• Il calciatore Paul Pogba vuole fare diventare le corse di cammelli uno sport a livello mondiale

• Sono morti l’ex senatore e partigiano Sergio Flamigni (100 anni), il rocker spagnolo Robe Iniesta Ojea (63), lo scrittore di estrema destra francese Jean-Gilles Malliarakis (81)



Titoli

Corriere della Sera: I leader Ue trattano con Trump

la Repubblica: Europa / in pressing / su Trump

Il Sole 24 Ore: Tassa su tutti i pacchi fino a 150 euro

Avvenire: Violenze gratuite

Il Messaggero: Primi al mondo

Il Giornale: Il bancomat degli islamisti

Leggo: Visto per gli Usa, profili social ai raggi X

Qn: Kiev, sintonia Conte-Salvini / «Lasciamo fare a Trump»

Il Fatto: Il fantasma / della camera

Libero: Solo la sinistra italiana / è rimasta sui barconi

La Verità: Partita la macchina del fango / per coprire le trame sul Colle

Il Mattino: L’Italia mette il mondo a tavola

il Quotidiano del Sud: Modello Corea per l’Ucraina

il manifesto: Dritti al muro

Domani: «Allontaniamo l’Italia dall’Ue» / La strategia di Trump su Meloni

La Stampa non è uscita. I giornalisti hanno scioperato contro la cessione del gruppo Gedi ad Antenna Group



