Buongiorno24 dell'11 Dicembre 2025
Ecco di cosa parliamo oggi a Buongiorno24, in diretta alle 09 e 30 con la redazione di Tp24, sui nostri canali social e su Rmc 101.
Oggi partiamo da una vicenda che tocca da vicino il nostro territorio.
Un quarantenne marsalese era stato sequestrato, picchiato e rapinato lo scorso 3 gennaio nelle campagne di Belpasso, nel Catanese.
Una pagina di violenza brutale: l’uomo era stato costretto a salire su un’auto, immobilizzato, colpito con pugni e schiaffi, minacciato di morte e poi rapinato di 800 euro e del suo telefono.
Adesso è arrivata la sentenza del gup di Catania: quattro condanne, con pene fino a quattro anni e dieci mesi.
La vittima, assistita dall’avvocato Vincenzo Sammartano, si è costituita parte civile.
Una storia durissima che oggi trova una risposta della giustizia.
Restiamo in tema giudiziario, perché il Tribunale di Marsala ha condannato a 15 anni il medico che curava Matteo Messina Denaro durante la latitanza, firmando prescrizioni e certificati a nome dell’alias “Andrea Bonafede”.
Una sentenza pesante: per i giudici ci sono gli estremi del concorso esterno in associazione mafiosa e del falso ideologico.
Decisivi i certificati contraddittori, i messaggi WhatsApp, e la ricostruzione dei rapporti con la rete che proteggeva il boss.
La difesa parla di “errore indotto”. Il Tribunale no.
A Palermo, intanto, nuovo colpo a Cosa nostra.
La Polizia ha eseguito 50 arresti tra i mandamenti della Noce e di Brancaccio, smantellando un sistema che teneva insieme estorsioni, droga, intestazioni fittizie e riciclaggio.
Sequestrati quintali di hashish e chili di cocaina, scoperta una piazza di spaccio gestita anche su Telegram.
Il procuratore de Lucia avverte: «Cosa nostra è in difficoltà ma non è affatto sconfitta».
E il questore Calvino aggiunge: «Il controllo del territorio lo esercita lo Stato».
Dalle carte emergono anche i dettagli del pentito Petrocciani: la regia dei fratelli Marino, gli intrecci con i vecchi clan, e nuovi elementi sull’omicidio di Giancarlo Romano.
A Trapani viene prorogata la mensa scolastica e arriva il nuovo bando per il biennio 2026–2027.
Regole più rigide: almeno il cinquanta per cento degli alimenti dovrà essere biologico, niente OGM né fritti, mezzi a basso impatto per il trasporto.
Il servizio coprirà oltre settecento alunni in più.
In prefettura nasce anche un tavolo permanente per monitorare la gestione delle aziende sequestrate, garantire continuità produttiva e tutelare i lavoratori.
Molti beni confiscati rischiano il degrado o una gestione non adeguata.
Sul fronte politico, la manovra economica arriva all’Ars con i primi tagli anti-ostruzionismo, mentre la maggioranza lavora a un’intesa sugli stipendi dei precari comunali.
E l’Anci lancia l’allarme: «Troppi Comuni in dissesto».
Il fondo autonomie locali è sceso a 287 milioni.
Molti enti non riescono più a garantire servizi essenziali: dalle scuole all’assistenza agli anziani.
Continuate a seguirci su Tp24, su Rmc 101 e sui nostri canali social.
11 Dicembre: cucina italiana da primato, aumenta la spesa per la difesa, svolta a Miami
E' l'11 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • La cucina italiana è patrimonio culturale immateriale dell’umanità perché è «un modo per...
ProteinBREAD, il pane proteico che apre ai panifici un mercato da esplorare
Il comparto dei prodotti proteici è uno dei settori che stanno crescendo più velocemente nel mondo della panificazione. Le ricerche online per “pane proteico a basso contenuto di carboidrati” sono...
Buongiorno24 dell'11 Dicembre 2025
Ecco di cosa parliamo oggi a Buongiorno24, in diretta alle 09 e 30 con la redazione di Tp24, sui nostri canali social e su Rmc 101. Oggi partiamo da una vicenda che tocca da vicino il nostro territorio.Un quarantenne marsalese era stato...
Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli
La Pasticceria Savoia di Marsala vive un Natale speciale: per la prima volta i panettoni portano la firma di Salvatore Miceli, il giovane pasticcere che sta ridisegnando l’identità dolciaria dello storico laboratorio...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste