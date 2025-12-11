Buongiorno24 dell'11 Dicembre 2025

11/12/2025 09:08:00

Ecco di cosa parliamo oggi a Buongiorno24, in diretta alle 09 e 30 con la redazione di Tp24, sui nostri canali social e su Rmc 101.

Oggi partiamo da una vicenda che tocca da vicino il nostro territorio.

Un quarantenne marsalese era stato sequestrato, picchiato e rapinato lo scorso 3 gennaio nelle campagne di Belpasso, nel Catanese.

Una pagina di violenza brutale: l’uomo era stato costretto a salire su un’auto, immobilizzato, colpito con pugni e schiaffi, minacciato di morte e poi rapinato di 800 euro e del suo telefono.

Adesso è arrivata la sentenza del gup di Catania: quattro condanne, con pene fino a quattro anni e dieci mesi.

La vittima, assistita dall’avvocato Vincenzo Sammartano, si è costituita parte civile.

Una storia durissima che oggi trova una risposta della giustizia.

Restiamo in tema giudiziario, perché il Tribunale di Marsala ha condannato a 15 anni il medico che curava Matteo Messina Denaro durante la latitanza, firmando prescrizioni e certificati a nome dell’alias “Andrea Bonafede”.

Una sentenza pesante: per i giudici ci sono gli estremi del concorso esterno in associazione mafiosa e del falso ideologico.

Decisivi i certificati contraddittori, i messaggi WhatsApp, e la ricostruzione dei rapporti con la rete che proteggeva il boss.

La difesa parla di “errore indotto”. Il Tribunale no.

A Palermo, intanto, nuovo colpo a Cosa nostra.

La Polizia ha eseguito 50 arresti tra i mandamenti della Noce e di Brancaccio, smantellando un sistema che teneva insieme estorsioni, droga, intestazioni fittizie e riciclaggio.

Sequestrati quintali di hashish e chili di cocaina, scoperta una piazza di spaccio gestita anche su Telegram.

Il procuratore de Lucia avverte: «Cosa nostra è in difficoltà ma non è affatto sconfitta».

E il questore Calvino aggiunge: «Il controllo del territorio lo esercita lo Stato».

Dalle carte emergono anche i dettagli del pentito Petrocciani: la regia dei fratelli Marino, gli intrecci con i vecchi clan, e nuovi elementi sull’omicidio di Giancarlo Romano.

A Trapani viene prorogata la mensa scolastica e arriva il nuovo bando per il biennio 2026–2027.

Regole più rigide: almeno il cinquanta per cento degli alimenti dovrà essere biologico, niente OGM né fritti, mezzi a basso impatto per il trasporto.

Il servizio coprirà oltre settecento alunni in più.

In prefettura nasce anche un tavolo permanente per monitorare la gestione delle aziende sequestrate, garantire continuità produttiva e tutelare i lavoratori.

Molti beni confiscati rischiano il degrado o una gestione non adeguata.

Sul fronte politico, la manovra economica arriva all’Ars con i primi tagli anti-ostruzionismo, mentre la maggioranza lavora a un’intesa sugli stipendi dei precari comunali.

E l’Anci lancia l’allarme: «Troppi Comuni in dissesto».

Il fondo autonomie locali è sceso a 287 milioni.

Molti enti non riescono più a garantire servizi essenziali: dalle scuole all’assistenza agli anziani.

Continuate a seguirci su Tp24, su Rmc 101 e sui nostri canali social.



