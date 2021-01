Notizie dal mondo. Francesco Costa racconta "Una storia americana"

31/01/2021 06:00:00

Quando il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dice che l’America è un’idea, ha ragione. Prima di essere la maggiore potenza economica e militare dell’Occidente, gli Stati Uniti d’America sono un’idea: un’idea che si traduce nelle parole progresso, forza e sogno.

È un’idea, l’America, sì, ma non solo per gli americani. Perché a costruire quotidianamente la sua immagine di progresso, forza e sogno partecipiamo tutti, e da tutte le parti del mondo: l’America, per chi americano non è, rappresenta la terra della speranza, quella in cui il successo è inevitabile, quella in cui il domani è meno opaco che altrove.

Questo, però, non significa che l’idea che gli Stati Uniti trasmettono non sia piena di ambiguità ed equivoci. Usando lo stesso principio di equivalenze, nel nostro suscettibile immaginario il progresso può facilmente trasformarsi in suprematismo, la forza in violenza, il sogno in illusione. Dipende sempre dal racconto in cui crediamo, dalla narrazione che preferiamo leggere.

Ma al di là delle narrazioni e dei racconti, che descrivono l’America un giorno come patria della civiltà, e un altro come patria della prepotenza, un giorno patria dei diritti, un altro del razzismo; oltre a queste narrazioni, dicevamo, c’è una storia, una storia in cui i sogni si confondono con gli equivoci, le ambiguità con le speranze, le luci con le ombre: c’è una storia che prova a mostrare l’America per quella che è oggi, a pochi giorni dalla fine del mandato di Donald Trump e all’inizio dell’incarico del presidente Joe Biden e della sua vicepresidente Kamala Harris.

Soltanto il loro arrivo alla Casa Bianca sembra già una conquista per l’umanità. Ma le aspettative e gli entusiasmi che il mondo ripone nella quarantaseiesima presidenza degli Stati Uniti saranno ben riposti?

Di tutti questi argomenti, e di molto altro, parliamo oggi con Francesco Costa, vicedirettore de «Il Post» ed esperto di politica americana. Quella storia al di là delle comuni narrazioni, Costa è riuscito a scriverla nel suo nuovo saggio, «Una storia americana. Joe Biden, Kamala Harris e una nazione da ricostruire» (Mondadori, 2021).

Un libro necessario per provare a capire cosa è successo e cosa succederà all’interno dei confini americani. E soprattutto al di fuori.