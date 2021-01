Salemi, lavori sulla rete idrica

31/01/2021 09:00:00

Interventi di manutenzione per una spesa complessiva di cinquantamila euro sono in corso sulla rete idrica di Salemi.

I lavori sono stati disposti dall'Amministrazione, guidata dal sindaco Domenico Venuti, attraverso il settore Lavori pubblici del Comune. Si tratta di interventi attraverso i quali il Comune si sostituisce all'Eas nella riparazione di guasti alle condutture segnalati dai cittadini e dalla stessa società. Gli operai sono già al lavoro in contrada San Ciro, nel quartiere San Francesco di Paola e in contrada Filci-Castagna. "Ancora una volta il Comune effettua dei lavori a proprie spese in sostituzione dell'Eas - affermano Venuti e l'assessore ai Lavori pubblici Calogero Angelo -. L'obiettivo è quello di intervenire tempestivamente evitando disagi ai cittadini".