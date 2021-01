AC Life Style Handball Erice regola Nuoro 24 a 23

31/01/2021 22:11:00

Un’altra vittoria per l’AC Lyfe Style Handball Erice nella difficile 4^ giornata del girone di ritorno “Serie A Beretta” femminile contro il Nuoro, compagine rischio retrocessione che riesce a tenere con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo la panchina ericina. Nella posizione centrale sorprende il nuovo acquisto, la spagnola Stephania Oliveira De Ameida che scompiglia ed elude la strutturata difesa delle Arpie siglando ben 5 reti. Devono vedersela poi con Laura Mandic che marca 5 goal ed ovviamente con la grinta di capitan Silvia Basolou che capitalizza 4 marcature. Sempre per la compagine sarda migliore realizzatrice con 6 reti è l’inafferrabile Michela Notarianni. L’AC Lyfe Style Handball Erice non fa sognare ma si limita a tenere un instabile breack tra vantaggio e parità, raggiunge il più 3-0 solo al 45° minuto di gioco. A fare la differenza è Sladana Perazic che dai 9 metri centra il bersaglio 9 volte. Quattro marcature per Valentina Terenziani e tre per Daniela Natale frutto delle loro grandi qualità personali. La squadra ericina ha stretto i denti ed è riuscita a mantenere la scia positiva di vittorie a una settimana del prossimo match ,sempre in casa al Pala Cardella, contro il Guerriere Malo valida per la 5^ giornata di ritorno “Serie A Beretta”.

“SERIE A BERETTA” 17^ - 4^ GIORNATA GIRONE DI RITORNO CAMPIONATO FEMMINILE 2020/2021

30/01/2021 PALACARDELLA – CASA SANTA ERICE - ore 15:00 IN DIRETTA E ON DEMAND STREAMING SU “ELEVEN SPORTS.IT”

AC Life Style Handball Erice VS Nuoro: I° Tempo 13-11/II° Tempo 24-23

AC Life Style Handball Erice (reti per giocatrice): Benincasa L., Ravatz A., Terenziani V. 4, Natale D. 3, Marino T., Martinez Bizzotto V., Ponce de Leon F. 2, Nangano G., Iacovello M., Priolo C. 1, Tisato M. 1, Podariu I., Coppola A. 2, Modernell A., Perazic S. 9, Michalski E. 2. Allenatore: FERNANDO GONZALEZ GUTIERREZ - MARINA PELLEGATTA

Nuoro (reti per giocatrice): Basolu S. 4, Cester M. 2, Corrias R., Filindeo M., Firinu L., Firinu B., Madau G., Madic L. 5, Notarianni M. 6, Mostoni De Santis A. 1, Oliveira De Almeida S. 5, Sitzia M. Allenatore: DEIANA ROBERTO

DIRETORI DI GARA: Di Domenico Marco - Fornasier Lorenzo



Max Rocchetti