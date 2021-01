Trapani: sul sito del Comune si "offende" la minoranza consiliare. La Garuccio fa esposto in procura

31/01/2021 13:13:00

Un esposto alla Procura di Trapani perchè “la misura è colma”. La dialettica politica è ormai sconfinata nelle offese e negli insulti. Gratuiti, immotivati, inaccettabili.

La consigliera comunale Anna Garuccio, bersaglio preferito del sindaco Giacomo Tranchida, chiede l'intervento della magistratura perchè “ciò che accaduto durante e dopo la seduta consiliare per l'approvazione delle consulte cittadine costituisce un atto gravissimo. Per l'ennesima volta – sottolinea Garuccio – assistiamo ad un uso improprio e scorretto del sito ufficiale del Comune, dove la minoranza consiliare viene attaccata con appellativi offensivi”. Il riferimento di Anna Garuccio è a questo passaggio riportato nel sito dell'Ente: “La maggioranza consiliare, dopo una defatigante seduta presieduta dal vice presidente Rocco Greco, a fronte delle stucchevoli opposizioni e degli equilibrismi da collaudati funamboli anche dei Consiglieri 5 Stelle (solo a parole a Trapani fautori della partecipazione dal basso dei cittadini nella res pubblica), approva l’istituzione delle Consulte dei Quartieri”.

Già durante la seduta straordinaria sul caso Atm – anche qui l'ex componente del Cda Massimo Zaccarini ha chiesto l'intervento della magistratura - il sindaco aveva definito Garuccio "funambola" e "falsa".

“Scrutando nel sito – prosegue Anna Garuccio - ho trovato che il 24 aprile, a firma del sindaco, e degli assessori Andreana Patti e Giuseppe Pellegrino veniva reso pubblico che si rimanda al mittente l’arroganza e la supponenza della Consigliera Garuccio che ha voluto, come tenta maldestramente di fare spesso vantando titoli, dare lezioni di storia quale depositaria della verità”.

Io – puntualizzo - non ricordo in quella seduta nè in altre di avere accusato qualcuno di arroganza e supponenza nè ho mai vantato la cultura acquisita con sacrificio, semmai in passato ho invano sempre messo a disposizione anche della amministrazione le mie competenze”.

Per Garuccio “ormai il sindaco ha ampiamente superato quel limite tra il diritto di critica politica asettica, che ricordiamo è ampiamente tutelato dal nostro ordinamento, sconfinando invece in altre forme che necessariamente devono essere messe al vaglio della Procura. Altresì è necessario accertare se per questo uso improprio del sito istituzionale ricorra anche una responsabilità in capo ai funzionari e dirigenti comunali responsabili della gestione del sito stesso”.

Bisogna, insomma, - conclude la consigliera - che la Procura accerti e valuti se nei fatti, atti e comportamenti siano penalmente rilevabili, così come è necessario che si accerti se dai comunicati stampa pubblicati sul sito istituzionale emergano eventuali comportamenti diffamatori”.