 Lo Scacco Club Mazara vince la terza tappa al Gran Prix Garibaldi

Con l’arrivo dei maestri Nicolò Napoli, Andrea Amato e Riccardo Gueci, lo Scacco Club vince il terzo turno del Gran Prix Garibaldi e sale al secondo posto nella classifica generale che vede in testa il Sarzana Scacchi con 89 punti, segue la formazione mazarese con 85 punti e a 81 la formazione del Marocco tutti gli altri da 60 punti a scendere. Adesso decisivi i prossimi tre turni per ottenere la qualificazione alla finale.

Lo Scacco Club Mazara disputa le gare di qualificazione nel Girone numero uno insieme a squadre di Spagna, Ucraina, Cuba, Marocco, Cile, Perù, Stati Uniti e Polonia. E’ possibile seguire gli incontri n diretta collegandosi alla piattaforma lichess.org tutti i mercoledì con inizio alle ore 21.

Intanto a Mazara è ancora possibile iscriversi al progetto “Scacchi Subito” corso gratuito per la conoscenza del gioco, realizzato dalla Scuola Nazionale dello Scacco Club Mazara in collaborazione con Il Museo Nazionale degli Scacchi. Il progetto che si svolgerà da lunedì primo febbraio fino a sabato sei, è aperto a tutti, anche se privi di qualsiasi nozione di gioco e nasce con lo scopo di sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti. Per ulteriori informazioni inviare la richiesta a scrivi@scaccoclubmazara.it o chiamare al 3392026556.