La TH Alcamo ancora a secco di vittoirie nel campionato di serie B di pallamano

01/02/2021 18:24:00

La Th Alcamo ha sprecato una ghiotta occasione per tornare alla vittoria contro il Cus Palermo in un derby alla sua portata.

Partita costellata dai tantissimi errori al tiro della squadra di Benedetto Randes che hanno finito per agevolare il gioco in contropiede della formazione palermitana. Partita che è girata nel finale del primo tempo, con la Th Alcamo che sul 12-12, con il pallone in mano del sorpasso finirà per subire in 5 minuti un parziale di 1-7, che porterà le squadre al riposo sul 13-19. Vano il tentativo di rimonta nella ripresa con la Th Alcamo che sul meno 4, sprca diverse occasioni clamorose per accorciare e mettere in difficoltà la formazione ospite. Giornata negativa anche per i direttori di gara, clamoroso l'errore nel secondo tempo, con l'ex Gottuso che commette un brutto fallo da dietro su Fagone, due minuti sacrosanti che avrebbero fatto scattare la squalifica per l'esperto giocatore palermitano, ma incredibilmente la sanzione verrà attribuita al Giocatore Tesata. Vane le proteste di giocatori e panchina della Th Alcamo, arbitri che non fanno marcia indietro, mentre l'ex Gottuso, dirigenti e tecnico del Cus non fanno nulla per aiutare i direttori di gara, con un gesto di sportività che avrebbe certamente fatto bene in un momento così buio che stiamo vivendo. Peccato, ma alla fine il risultato conta più di tutto e il Cus Palermo porta a casa due punti strameritati con l'unica macchina della mancata squalifica di Gottuso, mentre la Th Alcamo sembra entrata in un vortice senza uscita, con la squadra in una piena crisi involutiva. Unica nota positiva la prova dei Under 19 Orlando e Cicirello e del sempre verde Scire'. Risultato Finale Th Alcamo - Cus Palermo 26-33, Pt (13-19).

Ecco il quadro completo di tutti i risultati di questa prima giornata di ritorno del campionato di serie B Decò

Conclusasi la 1^ giornata di ritorno del Campionato di Serie B Decò che ha visto scendere in campo sei squadre su otto in quanto per causa Covid il match Agriblu Scicli e Pallamano Avola è stata rimandata a data da destinarsi.

I risultati riportati sono: New Handball Club Rosolini – Aretusa 26 a 31; Girgenti – Leali Marsala 37 a 24; Aetna Mascalucia – Il Giovinetto 38 a 34.

Migliore marcatore della giornata Girolamo De Vita de Il Giovinetto con 15 reti ma nella classifica generale marcatori del “Trofeo G. Lenzo” rimane confermato Antonino Martino della New Handball Club Rosolini con 88 reti nonostante sia rimasto “all’asciutto” in questa giornata.

Intanto, la classifica ad oggi è la seguente: Girgenti e Aretusa in testa con 14 punti; segue l’Aetna Mascalucia con 12 punti e una partita in meno giocata; terzo posto per Il Giovinetto Petrosino con 7 punti; la New Handball Rosolini si piazza al quarto posto con 6 punti; Pallamano Avola 4 punti e due partite in meno giocate; penultimo posto per il Leali Marsala con 2 punti e chiude l’Agriblu Scicli con 1 punto e una partita in meno giocata.

Week end importante per la FIGH Sicilia grazie alla nomina a Responsabile del Settore Beach Handball Nazionale del presidente Sandro Pagaria che dichiara “l’impegno è davvero arduo ma sono sicuro e fiducioso di collaborare con il Consiglio Federale e con tutti i territori per cercare di dare una svolta al fine di strutturare al meglio anche questa parte della mission della nostra federazione”.