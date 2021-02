Ryanair prevede perdite per un miliardo di euro e spera nell'estate 

01/02/2021 20:11:00

Un anno da dimenticare per Ryanair che prevede di perdere quasi un miliardi di euro, il peggiore di sempre.

secondo Il Sole 24 Ore La compagnia aerea irlandese che nel terzo trimestre ha registrato perdite per 306 milioni di euro (88 milioni di profitti nello stesso periodo dello scorso anno), stima di chiudere l’anno finanziario il 31 marzo con un bilancio in rosso tra 850 e 950 milioni di euro, circa 5 volte superiore la sua precedente perdita annuale record registrata nel 2009.

Nel trimestre, i passeggeri sono calati del 78% a causa delle restrizioni Covid con un impatto inevitabile sul fatturato calato dell’82% rispetto all'88% di easyJet e del 77% di Wizz Air che hanno pubblicato i risultati trimestrali la scorsa settimana. In Borsa il titolo sta perdendo lo 0,12 per cento.

Secondo Ryanair, la campagna di vaccinazioni in corso in Gran Bretagna e in Europa sarà cruciale per l’andamento del settore. Nessuna speranza per la pausa delle vacanze pasquali, ora si punta ai mesi estivi con una ripresa del traffico stimata tra il 50% e il 70% - ha detto Michale O’Leary in una intervista a Radio 4 della BBC - dal momento che tra luglio e settembre la maggior parte della popolazione dovrebbe essere stata vaccinata. Il ceo ha detto di aspettarsi una «veloce e forte» ripresa dei collegamenti a corto raggio, in particolare verso i paesi mediterranei.