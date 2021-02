Mazara, fino al 31 marzo spazi pubblici gratis per bar e ristoranti

03/02/2021 15:15:00

Gli operatori economici titolari di esercizi commerciali, ristorazione con o senza somministrazione, gelaterie, pasticcerie, bar ed altri esercizi simili hanno la possibilità di avanzare richiesta di proroga o nuove autorizzazioni o di ampliamento e concessione di aree e spazi pubblici da occupare temporaneamente fino al 31 marzo 2021, per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza Covid, con l’esenzione del pagamento della Tosap (tassa occupazione suolo pubblico).

E’ quanto previsto dall’avviso dell’assessore alle Attività Produttive di Mazara Vincenzo Giacalone, che è stato pubblicato nell’albo pretorio online, a seguito della proroga al 31 marzo 2021 contenuta nel Decreto Ristori e delle linee di indirizzo della delibera di Giunta municipale n. 11/2021, approvata nei giorni scorsi, inerenti le agevolazioni per l’occupazione di aree e spazi pubblici a supporto delle attività di ristorazione, bar ed eservizi similari.

I titolari delle sopraccitate attività potranno presentare domanda di proroga della autorizzazioni o di nuove autorizzazioni e/o concessioni, compilando il modello di domanda allegato all’avviso pubblico ed inviandolo all’indirizzo di posta elettronica certificata suap@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

Nel rispetto delle normative, viene consentita la posa temporanea su vie, piazze, strade e spazi aperti di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività di ristorazione o bar, pasticcerie ed altri esercizi simili.

L’esonero del pagamento della Tosap già previsto per lo scorso anno, viene anch’esso prorogato al 31 marzo 2021.

Per scaricare la documentazione cliccare su: AVVISO E MODELLO DI DOMANDA

Fermenti in comune

Pubblicata all’albo pretorio online la deliberazione di Giunta n.12 del 26 gennaio 2021, con la quale sono stati approvati la proposta progettuale e l’accordo di partenariato tra il Comune, l’ente di promozione sociale Maghweb di Palermo e la società cooperativa Periferica di Mazara del Vallo per la partecipazione all’Avviso pubblico dell'Anci (associazione dei Comuni italiani) "FERMENTI IN COMUNE" per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori.

L’amministrazione ha richiesto un finanziamento di 120 mila euro con l’impegno di un cofinanziamento di 32 mila euro. Nel caso di approvazione del finanziamento e dell'idea progettuale, presso il Civic Center verranno realizzate una serie di attività. In particolare: percorsi formativi rivolti ai giovani tra i 20 e 35 anni, “fornendo loro – si legge nella proposta progettuale - strumenti per l’analisi dei bisogni del territorio, tecniche utili per la progettazione di strategie d’intervento nei campi della rigenerazione urbana, turismo e cultura, politiche sociali".

Ulteriori dettagli, deliberazione integrale ed allegati progettuali, cliccando il link: progetto Fermenti in Comune