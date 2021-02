Corruzione elettorale, assolto Nino Papania 

03/02/2021 14:42:00

Assolto in appello, perché il fatto non sussiste, l'ex senatore Nino Papania.

La sezione I della Corte di Appello di Palermo ha assoltom infatti, dal reato di corruzione elettorale l’ex senatore del Pd, Nino Papania. Il dispositivo è stato letto in aula un’ora fa, intorno alle 13 di oggi, 3 Febbraio 2021, pronunciato dalla presidente Piras. La difesa era affidata agli avvocati Vito Di Graziano e Nino Mormino.

Assolti con Papania anche gli altri imputati:

La vicenda riguardava le elezioni amministrative ad Alcamo nel 2012.

In primo grado Papania era stato condannato ad un anno di reclusione per corruzione elettorale, per aver offerto “voti in cambio di denaro e posti di lavoro”, e a pagare 2.400 euro.

Adesso l'assoluzione, che arriva anche per Leonardo Vicari, Giovanni Renda, Leonardo e Giuseppe De Blasi, rispettivamente padre e figlio.