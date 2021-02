Marsala, il direttore del Covid Hospital: "Preoccupati dai focolai nelle Rsa e dalla zona arancione"

04/02/2021 06:00:00

Sono stati mesi difficili per i sanitari del Paolo Borsellino di Marsala, il direttore sanitario Francesco Giurlanda è in prima linea per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

I numeri dei ricoveri e dei decessi rendono la fotografia di un Covid Hospital che ha saputo essere in prima linea nonostante l’aumento dei casi positivi. Attualmente sono pochi i posti disponibili, preoccupa il focolaio della casa di cura Morana, occhi puntati anche sulla zona arancione che non deve essere intesa come un liberi tutti.

L’appello a tenere alta la guardia, ad indossare correttamente la mascherina e ad igienizzare le mani frequentemente. Il pericolo non è scampato, dice Giurlanda, pensarlo sarebbe sbagliato.