Sicilia, Lagalla: "Draghi restituisce credibilità istituzionale al Paese"

04/02/2021 19:13:00

“Dopo giorni turbolenti e confusi, nel corso dei quali la politica ha ulteriormente disorientato gli Italiani, il Presidente Mattarella pone saggiamente ed autorevolmente fine ad un dibattito ormai insensato e senza prospettive: “No” ad elezioni intempestive! “Si” ad un’ipotesi di responsabile governo della competenza!

L’incarico conferito a Mario Draghi restituisce credibilità istituzionale al Paese e pone la Politica di fronte alle proprie responsabilità, in un momento di crisi pandemica e sociale, oltre che di grave sofferenza dell’economia nazionale. Chi ha realmente a cuore il destino dell’Italia non può che plaudire al Capo dello Stato e confidare nel successo di questa nuova e delicata fase della vita politica italiana”, così dichiara l’assessore regionale Roberto Lagalla, leader fondatore del movimento IdeaSicilia, in merito alla prossima formazione di un nuovo governo nazionale.