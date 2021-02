Sabato la prima trasferta dell'A29 GesanCom Fly Volley Marsala a Comiso 

04/02/2021 18:33:00

Forte dei suoi 6 punti, grazie alle due vittorie su altrettanti incontri casalinghi, la A29 GesanCom Fly Volley Marsala affronterà la sua prima trasferta nel campionato di B2 di Volley femminile girone N/2 sabato 6 febbraio in quel di Comiso.

Il Team ragusano guidato da Coach Concetta Marchisciana, viste le due sconfitte consecutive contro Terrasini e Caltanissetta proverà a fare lo sgambetto alle libellule del Presidente Roberto Marino cercando di risalire la china forti della consapevolezza di avere un ottimo Roster dove spicca la presenza di Michela Brioli, Doriana Lo Iacono e la centrale Paola Carnazza tutte già in forza a Modica, lo scorso anno, in B1 e la riconfermata Sally Gambini, centrale appena promossa Capitana dell'Ardens.

Le biancoazzurre lilibetane della A29 GesanCom Fly Volley Marsala, dal canto loro, affronteranno la trasferta con la formazione al completo e forti di una preparazione mirata all'importante appuntamento con la certezza che le iblee non regaleranno nulla in quello che potrebbe diventare il vero primo spartiacque di questo affascinante campionato.

“Sabato sarà una gara fondamentale per valutare il nostro livello di maturità - dichiara il Coach Lucio Tomasella - affronteremo un avversario che annovera atlete di gran spessore. Sicuramente loro avranno tanta voglia di riscatto e conoscendo la mia collega Concetta starà preparando la gara curando ogni minimo dettaglio. Dovremo scendere in campo con la giusta determinazione e

cattiveria agonistica e non concedere loro spazio d’azione. Sarà un’altra battaglia, un’altra finale e, da parte nostra, servirà una prova senza sbavature”.

Sarà possibile seguire la diretta video della partita sulla pagina facebook della Fly Volley Marsala sabato 6 febbraio alle ore 17:30.