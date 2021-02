Quel prospetto nuovo nel cuore di Marsala. Com'è possibile? 

05/02/2021 16:53:00

Com'è possibile? E' la domanda che fanno molti cittadini di Marsala che da due giorni hanno inviato davvero tante mail e segnalazioni alla redazione di Tp24. Oggetto della curiosità di tanti è il palazzo di Via Garraffa, accanto la Chiesa di Santa Cecilia, di fronte largo San Gerolamo e la scuola "Garibaldi".

Siamo in pieno centro storico, accanto ad un'area archeologica, a due passi da una meravigliosa chiesa dalla facciata barocca ... e, insomma, il prospetto di questo edificio, i cui lavori sono durati un bel po', sembra stonare parecchio con il contesto. I giudizi non sono lusinghieri, e in tanti sarebbero curiosi di capire cosa ha spinto il progettista a realizzare questo di vetro, cemento e laminato, assolutamente fuori contesto, e anche capire come mai la Soprintendenza abbia dato la sua approvazione.

I cittadini che vivono in centro hanno difficoltà ad orientarsi: per molti è una corsa ad ostacoli già cambiare una destinazione d'uso, montare un paio di pannelli solari, o rifare il prospetto di casa. Nel caso di Via Garraffa, invece, una soluzione quanto meno ardita - se vogliamo essere generosi - viene realizzata con l'ok della Soprintendenza?

E il piano paesaggistico? Proprio per il centro storico di Marsala, nel piano paesaggistico, è previsto un livello di tutela 1, con questi obiettivi:

- conservazione e/o riqualificazione dell'impianto urbanistico e del tessuto storico;

- recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio;

- mantenimento-recupero dei caratteri di qualità diffusa dell'edilizia in centro Storico, delle tipologie, degli elementi decorativi;

- salvaguardia della forma urbana mantenendo i margini della città, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama;

- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini ecc.), mantenendone la rappresentatività storica;

- salvaguardia, valorizzazione e recupero dei rapporti con il contesto territoriale

agricolo e naturale;

- preservazione dello sky-line della città storica;

- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Centri e Nuclei Storici”.

Dalla Soprintendenza fonti di Tp24 rimandano all'Ufficio Tecnico del Comune di Marsala. E forse sarebbe il caso che qualcuno, tra la ditta, i progettisti, il Comune e gli altri enti interessati desse delle risposte, per capire come sia stato possibile tutto ciò e, soprattutto, per capire, insieme, che idea abbiamo di recupero del centro storico a Marsala.