Agenda Urbana: ammessi a finanziamento due interventi per il litorale di Erice

05/02/2021 16:00:00

Due istanze presentate dal Comune di Erice sono state ammesse a finanziamento tra le cinque azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile a valere sull’asse 5 “Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi” – azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”.

I due interventi Agenda Urbana – Po Fesr 2014/2020 riguardano:

Lavori di ripascimento e rinaturalizzazione del litorale di San Giuliano del Comune di Erice per un importo di € 998.000,00 con un punteggio di 188,33/100; i lavori riguarderanno l'allargamento di circa 10 metri della spiaggia con sabbia proveniente dal fondale limitrofo e opere di ingegneria naturalistica per contenere l'erosione del litorale.

Messa in sicurezza del tratto litoraneo costiero al km 6 della S.P. 20 per un importo di € 230.000,00 con un punteggio di 150,83/100. L'intervento è volto a proteggere la sede stradale dall'erosione del mare e a rendere più sicura la circolazione stradale.

«Questi interventi, ai quali lavoriamo dal 2015 – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore Gianni Mauro – ci consentiranno di dare un ulteriore e forte impulso alla riqualificazione del nostro litorale su cui crediamo molto, proteggendo la nostra spiaggia ed anche i cittadini che transitano dal litorale. Un altro finanziamento acquisito per Erice che, vista la difficoltà degli enti locali di spendere grosse somme di denaro, dimostra quanto sia importante restare vigili ed essere preparati ad intercettare fondi che possano contribuire a migliorare il nostro territorio».

Surroga della consigliera Rossella Cosentino con il consigliere Antonino Morici



Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio comunale del 27 gennaio scorso, il Consiglio ha proceduto alla surroga della consigliera comunale Rossella Cosentino (che mantiene comunque la carica di Assessora) con l’avente diritto Sig. Antonino Morici. Il neo consigliere Morici ha provveduto a prestare giuramento ed è quindi formalmente entrato a far parte del Consiglio comunale di Erice. Al consigliere Morici vanno gli auguri di buon lavoro da parte dell'Amministrazione comunale.