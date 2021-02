Il sindaco di Marsala accoglie l'appello dell'agenzia Dire per i Balcani

05/02/2021 12:00:00

Anche il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha accolto l'appello dell'agenzia Dire in favore delle popolazioni dei Balcani: "Care città, fateci vedere (di più) il dramma dei Balcani". L'agenzia ha sollecitato le amministrazioni cittadine a proporre immagini che possano restituire, almeno in parte, le sofferenze e le atrocità che milioni di persone stanno vivendo sulla rotta dei Balcani, lontane dai riflettori mediatici.

“Intere popolazioni vengono bloccate e poi rinchiuse in campi che per condizioni igienico sanitarie e assistenza sono dei veri e propri campi di concentramento – le parole del sindaco Massimo Grillo -. Ci arrivano immagini di donne, anziani e bambini, anche portatori di handicap, allo stremo. Una situazione insostenibile che si sta aggravando ancor di più a causa della pandemia che ha portato le comunità nazionali a spostare l’attenzione sull’emergenza sanitaria. Immagini che ci offendono – continua il sindaco – e che ci ricordano il monito di Papa Francesco rispetto alla necessità di rivedere il nostro stile di vita concentrato sull’egoismo e il consumo che fa prevalere “una cultura dello scarto” in cui i più deboli e sfortunati vengono abbandonati a se stessi. Da italiani ed europei tutto ciò non può lasciarci indifferenti. E da primo cittadino di Marsala, città culturalmente e geograficamente al centro del Mediterraneo, accolgo l’appello fatto da “Dire” ai Comuni, affinché si facciano primi promotori di una campagna di sensibilizzazione e di azioni concrete per aiutare queste popolazioni che soffrono dimenticate a pochi chilometri da noi”.