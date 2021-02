Lavori in corso sulla Palermo-Mazara del Vallo, chiusa la rampa per Trapani

05/02/2021 12:25:00

Lavori di pavimentazione in corso sulle autostrade A29 “Palermo-Mazara del Vallo” e A29dir “Alcamo-Trapani”.

Gli interventi, in particolare, interessano le quattro rampe di connessione tra le due autostrade. Ci saranno quindi alcune interdizioni al traffico in quel tratto. E' prevista infatti la chiusura al traffico di ogni rampa di svincolo, una per volta e iniziando dalla rampa sulla direttrice Trapani-Mazara del Vallo, a partire da giovedì 4 febbraio, e fino a sabato 13 febbraio.

I veicoli provenienti da Trapani e diretti a Mazara dovranno dirigersi verso Palermo e invertire la marcia allo svincolo di Alcamo Ovest.

I veicoli provenienti da Trapani e diretti a Palermo dovranno dirigersi verso Mazara e invertire la marcia allo svincolo di Gallitello.

I veicoli provenienti da Palermo e diretti a Trapani dovranno proseguire in direzione Mazara e invertire la marcia allo svincolo di Gallitello.

I veicoli provenienti da Mazara e diretti a Trapani dovranno proseguire in direzione Palermo e invertire la marcia allo svincolo di Alcamo Ovest.