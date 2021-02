Il Lions Club di Marsala promuove la "Giornata di raccolta del farmaco"

06/02/2021 18:00:00

Nel contesto di grave crisi economica, aggravata dalla pandemia da Covid-19 che ha causato l’impoverimento di tante persone e la riduzione del potere d’acquisto, il Lions Club di Marsala, Presidente Antonino Arangio, da sempre attento ai bisogni dei meno fortunati, promuove per il terzo anno la “Giornata Di Raccolta Del Farmaco” del Banco Farmaceutico ed invita i cittadini adonare almeno un farmaco per chi ha bisogno. Per il Distretto 108 YB Sicilia è stata delegata Sonia Bonfanti. La raccolta durerà una settimana, dal 9 al 15 febbraio 2021 e aderiscono le seguenti 4 farmacie:

AGATE S.R.L. C/da Spagnola – S.P.21 – Marsala; BONFANTI Via Trapani, 150 – Marsala; GIAMMARINARO Via Garibaldi, 46 – Marsala; AMATO S.A.S. Via Pio La Torre, 67 – Petrosino.

Per contribuire all’iniziativa è necessario recarsi in una delle farmacie elencate e acquistare i farmaci previsti dall’accordo con il Banco Farmaceutico.