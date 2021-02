"Si, viaggiare" alla scoperta di Trapani. Il video 

07/02/2021 15:51:00

Sì Viaggiare”, la rubrica del Tg2 sui viaggi e il turismo, nella puntata di ieri, 5 febbraio, ha dedicato un servizio televisivo alla città di Trapani.

“Non si può fermare il ..vento” così afferma Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani.

“Una bella soddisfazione, frutto del lavoro fatto per la promozione della candidatura di Trapani a Capitale Italiana della Cultura 2022. Ed ancora un’ altra bella opportunità – sottolinea Rosalia D'Alì, assessore alla Cultura del Comune di Trapani– per fare ulteriormente conoscere e apprezzare la nostra città. Un ottimo veicolo di promozione, in attesa di poter tornare alla normalità e, quindi, ad accogliere i visitatori interessati alle nostre attrattive.”

Al Tg2 Rai, Trapani, la città del sale e del vento, sponda naturale del Mediterraneo per tutti i paesi del Nord Africa, luogo d’incontro e di confronto di culture e di religioni, di approdi, ieri come oggi.

“Un viaggio in questo territorio apre i confini della conoscenza verso civiltà e culture che hanno dato un impulso all’evoluzione dell’uomo” così racconta.