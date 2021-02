08/02/2021 08:00:00

"Facciamo fare qualcosa di utile a chi prende a Marsala il reddito di cittadinanza", lo chiedono tutti i 21 consiglieri comunali di maggioranza che hanno sottoscritto un atto d'indirizzo con il quale chiedono l'applicazione del decreto PUC (Progetti Utili alla Collettività) per i percettori del reddito di cittadinanza.

Con l'atto d'indirizzo si chiede all'Amministrazione Comunale di promuovere l'attivazione dei Progetti Utili alla Collettività, che venga celermente posta in essere ogni azione utile e necessaria, anche a scopi informativi, al fine di coinvolgere i residenti del Comune di Marsala percettori del reddito e che venga monitorata l'effettiva partecipazione ai Progetti.

I PUC possono essere svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. I progetti devono essere svolti presso il medesimo Comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario. In particolare, non devono essere inferiori a 8 ore settimanali ed aumentabili fino ad un massimo di 16 ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti.