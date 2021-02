Il "palazzaccio" di Marsala. Dal Comune avviata un'indagine interna

08/02/2021 14:18:00

Un'indagine interna è stata avviata dall'ufficio tecnico del Comune di Marsala per chiarire il mistero del "palazzaccio" di Via Garraffa. Ne parliamo su Tp24 da due giorni. Si tratta di un nuovo edificio sorto in centro storico, il cui prospetto stride fortemente, per usare un eufemismo, con il contesto della piazza.

L'edificio, che dovrebbe essere adibito a struttura ricettiva con ristorante, è della ditta Fatima Srl, di Paolo Laudicina, il titolare del Megamarket di Via Nazionale a Strasatti. Progettisti sono gli architetti Giovanni Cammarata e Andrea Pellegrino. Per il resto, tutto tace.

Dalla Soprintendenza nessuno risponde alla domanda su come sia stato possibile approvare un simile progetto di fronte ad una necropoli, mentre dal Comune, nell'albo pretorio, non emergono provvedimenti autorizzativi. Proprio dal Comune è stata avviata una piccola indagine interna per risalire a tutte le concessioni e alle autorizzazioni per il singolare lavoro di ristrutturazione.

Questa mattina i tecnici del Comune erano al cantiere. E' probabile pertanto che presto ci saranno novità. Nel frattempo in rete, a Marsala, il palazzaccio spopola, con battute sagaci e qualcuno che si è divertito a "immortalare" il nuovo simbolo del senso marsalese per il bello in altri contesti...