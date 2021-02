Marsala. L'autoparco è chiuso, e i tamponi si fanno ... in strada 

08/02/2021 06:59:00

Arrivano diverse segnalazioni alla redazione di Tp24 su quanto accaduto ieri, domenica 7 Febbraio, all'autoparco comunale, sede per effettuare i tamponi, a Marsala, messa a disposizione dal Comune. Ebbene, ieri, quando diversi cittadini sono arrivati, hanno trovato i cancelli chiusi e gli operatori fuori. Perchè? Qualcuno, a quanto pare, si era dimenticato di aprire. E gli operatori dell'Asp hanno dovuto cominciare a fare i tamponi fuori, in piedi, sotto la pioggia.

"Siamo in coda per fare l'ennesimo molecolare sono le 16:15 quelli dell Usca aspettano pure che venga qualcuno ad aprire i cancelli - ci racconta Adriana - Io sono andata via alle 16:30 e i cancelli erano ancora chiusi, meno male che quelli dell'Usca si sono messi fuori e hanno iniziato a fare i tamponi".

Aggiunge Gessica: "Mio marito questo pomeriggio, come da accordi con l’USCA, si è recato presso l’autoparco comunale per ripetere il tampone molecolare in quanto risultato dubbio. È arrivato il personale sanitario per effettuare i tamponi e l’autoparco è rimasto chiuso! Nessun custode che abbia aperto i cancelli per permettere loro di effettuare i tamponi molecolari. Com’è andata a finire? Che i tamponi sono stati effettuati nella più totale mancanza di privacy, rischiando di sbagliare provette (come stava succedendo a mio marito) e dare risultati falsati a persone che possono essere messi in società e infettare altra gente! L’amministrazione comunale dov’è?".

Aspettiamo adesso che dal Comune di Marsala chiariscano presto cosa sia successo.