Un arresto e due denunce per furti ad Alcamo e Calatafimi

09/02/2021 14:54:00

Un arresto e due denunce per furti tra Alcamo e Calatafimi. Un 24enne di origine marocchina e un 32 romeno sono stati denunciati dai carabinieri perché ritenuti i presunti autori del furto di utensili da lavoro (valore di 600 euro) da un furgone. I militari sono intervenuti dopo la denuncia di un cittadino di Alcamo vittima dei ladri, e grazie agli accertamenti svolti, in breve tempo sono riusciti ad identificare i due presunti autori, che sono stati formalmente denunciati alla Autorità Giudiziaria competente, e a recuperare parte della refurtiva immediatamente restituita alla vittima del furto.

I Carabinieri della Stazione di Calatafimi Segesta, hanno arrestato un 62enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario in Trapani, in quanto lo stesso è stato condannato ad espiare la pena di due anni di reclusione. L’uomo, concluse le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Trapani.