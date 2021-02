Il Covid lascia Petrosino senza Carnevale

09/02/2021 00:05:00

Petrosino senza Carnevale, per le ovvie ragioni legate al Coronavirus.

Per la prima volta dopo tanti anni la cittadina rinuncia all'evento che ogni anno coinvolge tante persone. "Il Carnevale di Petrosino non ci sarà quest’anno, per ovvie ragioni di forza maggiore. Ma nessuno ci può vietare di condividere tra noi le foto più belle delle scorse edizioni per tenere fresca la memoria e prepararci alla prossima che deve, ripeto deve, essere strepitosa. Forza gente allegra, fatemi vedere le foto che avete. Intanto comincio io e torneremo più grandi di prima", ha scritto in un post il sindaco Gaspare Giacalone lanciando la condivisione di foto e ricordi del Carnevale degli anni passati.

E a questo proposito il Comune paga ancora delle spese per la pubblicità del Carnevale dell'anno scorso.