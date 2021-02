Una campagna per sostenere negozi e artigiani di Pantelleria

09/02/2021 02:25:00

AssoMPI lancia la campagna “L’isola vive se… scegliamo loro”, se scegliamo i negozi, gli artigiani di Pantelleria che nell’isola hanno voluto far crescere l’economia perché questo vorrà dire far rivivere il territorio.



”In un momento di difficoltà per tutti i cittadini e, soprattutto, per i commercianti ed artigiani – spiega il presidente di AssoMPI Giovanni Peralta - ci è sembrato più che opportuno, addirittura doveroso, ricordare che le imprese commerciali ed artigianali di Pantelleria assolvono ad una funzione economica, d’accordo, ma soprattutto sociale“

“Preferire i negozi, le imprese del comparto edile di Pantelleria – conclude Peralta – ha una doppia valenza: aiuta le imprese che operano nel territorio, aiuta i dipendenti che con esse collaborano e, di conseguenza anche le rispettive famiglie, ma aiuta anche Pantelleria a mantenere un equilibrio, una socialità, un rapporto tra le persone che, forse, troppo in fretta abbiamo archiviato tra le nostre abitudini e che invece vanno ripresi.”

Ecco il perché di una campagna che intenda lanciare un forte segnale di sensibilizzazione, una campagna che invita i cittadini a limitare gli acquisti on line, preferendo l’acquisto presso i negozi della nostra isola, come pure la scelta delle imprese artigianali e di servizi che a Pantelleria sono nate e che a residenti nell’isola offrono lavoro, aziende colpite dalle varie ordinanze regionali di zona rossa durante le varie ondate della pandemia e che si trovano ad affrontare grandi difficoltà economiche e sociali.

#sceglipantelleria vuol dire far vivere Pantelleria, far vivere la sua economia, far vivere le molte famiglie che dell’artigianato e del commercio hanno fatto il proprio motivo di vita sia che queste siano titolari o dipendenti.