Bando di Servizio Civile Universale 2021. Termine di presentazione delle domande online 15.02.2021

È stato pubblicato, sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, il bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da avviare al servizio civile nell’anno 2021.

Per la Provincia di Trapani, n. 40 operatori volontari suddivisi in 3 progetti:

- Progetto n.03: Officine di cittadinanza attiva e partecipazione sociale

- Progetto n.05: Sensibilizzazione, riduzione e gestione dei rischi legati alla diffusione delle patologie oculari

- Progetto n.06: Lotta alla disparità di genere nell’istruzione e nella formazione dei disabili visivi a garanzia di un equo accesso

I progetti di servizio civile universale prevedono delle misure aggiuntive in favore degli operatori volontari partecipanti, e in particolare una riserva di posti per i giovani con minori opportunità (GMO) - Giovani con difficoltà economiche con ISEE inferiore o pari a 10.000 euro

Possono presentare domanda per il bando volontari, i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti (cittadini italiani, cittadini di un altro Paese dell’Unione Europea, cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia) presentando domanda, esclusivamente in modalità online, tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, accedendo al sito internet https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2021.

Per maggiori dettagli, visitare il sito www.uiciechitrapani.it oppure la pagina Facebook