Riapre Bar Millecaffè a Marsala per deliziare il vostro palato!

09/02/2021 08:00:00

Bar Millecaffè, col passaggio da zona rossa ad arancione, ha riaperto al pubblico, naturalmente solo in modalità d'asporto, nel pieno rispetto delle normative vigenti e soprattutto garantendo ogni regola di anticontagio per la sicurezza di noi tutti!

Quindi, Peppe e Vanessa vi aspettano con tutto l'assortimento di sempre, per permettervi di gustare un buon caffè espresso, una sfiziosa colazione, oppure i tradizionali dolci e torte della pasticceria siciliana ma anche una pasticceria più sfiziosa. E per una pausa perfetta in qualunque momento della giornata troverai, un'ottima tavola calda artigianale con squisiti ripieni sapientemente selezionati e abbinati tra loro, avvolti da un morbidissimo impasto brioches... per fornirti la giusta carica di energia e gusto! Ma non finisce qui... per chi non ha molto tempo per cucinare a casa, dal nostro ampio menù, ordina tra una vasta scelta di primi piatti, secondi e contorni di qualità realizzati con ingredienti sempre freschissimi.

Noi siamo pronti per coccolare il vostro palato!



Millecaffè si trova in Via Scipione l'Africano, 47 a Marsala (TP) e per ordinazioni chiama lo 0923 956755.